Covid-Kontrollen: Polizei ahndet 38 Verstöße binnen einer Woche

Auch in der vergangenen Woche hat die Polizei jeden Tag rund 15 Mal Kontrollen im Kontext der Pandemie-Bekämpfung durchgeführt.

(str) - In 38 Fällen hat die Polizei vergangene Woche in Luxemburg Verstöße gegen die Verordnungen zur Pandemie-Bekämpfung geahndet. Die Sicherheitskräfte führten durchschnittlich 15 gezielte Kontrollen pro Tag durch.



In der Nacht zum Sonntag wurden dabei etwa 15 Personen beispielsweise bei einer Privatparty in Steinfort gebührenpflichtig verwarnt.

Ebenfalls am Samstag wurde zudem gegen einen Mann ein Bußgeld verhängt, der sich weigerte, im hauptstädtischen Bahnhof eine Maske zu tragen.

In vier Fällen wurde ein Bericht an die zuständigen Behörden verfasst, nachdem Gaststättenbetreiber die Schließstunde missachteten oder Gäste sich nicht an die Corona-Vorgaben hielten.

