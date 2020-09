An zwei Tagen kontrollierte die Polizei, zusammen mit der CFL, ob sich Passagiere an die Hygienevorschriften hielten.

Covid-Kontrollen der Polizei: Vorbildliches Verhalten in Zügen

Pierre SCHOLTES

Am 9. und am 16. September führte die Polizei, in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst der CFL, Kontrollen in Zügen durch. Besonderes Augenmerk legten die Beamten dabei auf die Einhaltung der coronabedingten Hygienemaßnahmen. Zur Erinnerung: Im gesamten öffentlichen Transport gilt Maskenpflicht.

Laut Polizeibericht hätten die Zuggäste dabei vorbildliches Verhalten an den Tag gelegt, denn an beiden Tagen konnte kein einziger Verstoß gegen die Richtlinien festgestellt werden.

Einzig eine Person in Wilwerwiltz, die trotz geschlossener Bahnschranke die Schienen überquerte, um zu einem anderen Bahnsteig zu gelangen, wurde gebührenpflichtig verwarnt.

