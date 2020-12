Die Polizei musste in der vergangenen Woche erneut mehrmals eingreifen, weil sich Personen nicht an die Corona-Regeln hielten. Auch eine Privatparty wurde aufgelöst.

Covid-Kontrollen: 160 gebührenpflichtige Verwarnungen

Die Polizei musste in der vergangenen Woche erneut mehrmals eingreifen, weil sich Personen nicht an die Corona-Regeln hielten. Auch eine Privatparty wurde aufgelöst.

(SH) - Die Polizei wacht weiterhin darüber, dass sich die Menschen in Luxemburg an die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten. Alleine in der vergangenen Woche wurden demnach 300 Kontrollen durchgeführt. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf der Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen sowie der Regeln betreffend der Menschenansammlungen.

Ausgangssperre: Polizei auf nächtlichem Streifzug Mit der Polizei auf Streife: Wie die Ordnungshüter die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre kontrollieren und jene Fahrer, die unerlaubt unterwegs sind, zur Kasse bittet.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 160 Personen gebührenpflichtig verwarnt, der Großteil von ihnen weil sie ohne Grund zwischen 23 und 6 Uhr unterwegs waren. In zwölf Fällen wurde wegen der Nicht-Einhaltung der sanitären Vorschriften Bericht an die zuständigen Behörden erstellt. In einem Lebensmittelgeschäft in der Rue de Stalingrad in Esch/Alzette wurden am vergangenen Montag gegen 18 Uhr mehrere Personen dabei erwischt, als sie im Inneren nicht ausreichend Abstand hielten und ohne Maske Getränke konsumierten. In der Nacht zum Sonntag wurde unterdessen in einem Privathaus in der Rue Albert Schweitzer in Rodange kurz nach Mitternacht eine Party mit über 100 Personen aufgelöst. Der Wohnungseigentümer muss sich auf ein Strafverfahren einstellen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.