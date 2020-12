Insgesamt 310 Covid-Kontrollen haben die Polizeibeamten in der vergangenen Woche durchgeführt. Dabei stellten sie zahlreiche Verstöße fest.

Covid-Auflagen: Polizei verteilt 150 Strafzettel

Die Polizei hat in der vergangenen Woche rund 310 Covid-Kontrollen durchgeführt. Im Fokus standen unter anderem die Einhaltung der sanitären Vorschriften in Geschäften und der Ausgangseinschränkungen.

Insgesamt 150 Personen mussten ein Bußgeld bezahlen, die meisten von ihnen, weil sie ohne ausreichenden Grund nach 23 Uhr in der Öffentlichkeit unterwegs waren. So zum Beispiel auch am Samstag in Esch/Alzette. Dort trafen Polizisten kurz vor Mitternacht in der Rue du Brill mehrere Personen an - neun Bußgelder wurden alleine bei diesem Vorfall verteilt.

In acht Fällen erstattete die Polizei indes in der vergangenen Woche eine Strafanzeige, beziehungsweise stellte einen Bericht an das Gesundheitsministerium aus. Dies, entweder im Zuge von Privatpartys oder, weil Cafés sich nicht an die für sie geltenden Vorschriften gehalten haben.



Auch über die Feiertage wird die Polizei weiter Kontrollen durchführen. Ab dem 26. Dezember sollen denn auch die Covid-Auflagen verschärft werden. Von Samstag an sollen nicht nur alle Geschäfte schließen, die keine essenziellen Waren verkaufen, auch die Ausgangsbeschränkungen sollen bereits um 21 Uhr in Kraft treten. Die Bußgelder sollen indes dann von 145 auf 300 Euro steigen.

