Covid-Auflagen: 430 Kontrollen, 190 Verwarnungen

David THINNES In der vergangenen Woche wurden 190 Personen wegen Missachtens der Corona-Regeln gebührenpflichtig verwarnt.

Vergangene Woche führte die Polizei 430 Kontrollen wegen der Einhaltung der Corona-Auflagen durch: In 18 Fällen wurde ein Bußgeld ausgestellt, beispielsweise ein Bericht an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Zum Großteil hielten sich Minderjährige nicht an die sanitären Vorschriften, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilt.

190 Personen wurden gebührenpflichtig verwarnt, dies zu drei Viertel wegen Missachtens der Ausgangssperre, die vergangene Woche noch zwischen 21 Uhr und 6 Uhr lag. Seit Montag gilt die Ausgangssperre von 23 Uhr bis 6 Uhr.

Das Hauptaugenmerk wurde auf die Menschenansammlungen und die Ausgangsbeschränkung gelegt.

Im Bericht der Polizei wird ebenfalls eine illegale Ansammlung am 6. Januar gegen 17 Uhr in einem Waldstück zwischen Bridel und Strassen gemeldet. Die Abstandsregeln, die Maskenpflicht wurden nicht eingehalten. Auch das Konsumverbot von Alkohol im öffentlichen Raum wurde nicht beachtet. Diese acht Personen wurden gebührenpflichtig verwarnt.

