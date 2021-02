Etwa 150 Personen erhielten in der vergangenen Woche wegen eines Verstoßes gegen die Covid-Auflagen ein Bußgeld. Die meisten von ihnen hatten gegen die Ausgangssperre verstoßen.

Covid-Auflagen: 400 Kontrollen, 150 Strafzettel

Die Polizei hat in der vergangenen Woche rund 400 Covid-Kontrollen durchgeführt. Mehr als die Hälfte von ihnen betrafen die Einhaltung der Ausgangssperre. Etwa 150 Personen erhielten denn auch ein Bußgeld, 90 Prozent von ihnen, weil sie sich ohne triftigen Grund nach 23 Uhr in der Öffentlichkeit aufhielten.

Des Weiteren erstellten die Beamten in insgesamt 17 Fällen Protokoll beziehungsweise Bericht an die zuständigen Behörden wegen der Nicht-Einhaltung der sanitären Vorschriften - etwa wenn Minderjährige gegen die Vorschriften verstießen, bei illegalen privaten Zusammenkünften oder wenn Lokale die Auflagen missachteten - so auch am Freitag gegen 20 Uhr in Differdingen.



Die Beamten trafen gegen 20 Uhr in einem Lokal mehrere Gäste an, die dort Speisen konsumierten. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt und ein Bericht wurde an die zuständigen Behörden erstellt. In der Nacht zum Sonntag konnten indes sechs Personen in einem Lokal in Esch/Alzette angetroffen werden. Auch hier wurden die Anwesenden gebührenpflichtig verwarnt und ein Bericht erstellt.

