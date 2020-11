Auch in der vergangenen Woche hat die Polizei die Einhaltung der Covid-Auflagen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten zahlreiche Verstöße fest.

Covid-Auflagen: 360 Kontrollen, viele Verstöße

(m.r.) - Die Polizei hat im Laufe der vergangenen Woche insgesamt rund 360 Kontrollen im Zusammenhang mit den Covid-Maßnahmen durchgeführt. Die Beamten konzentrierten sich dabei vor allem auf die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen sowie die Auflagen in Restaurants und Cafés und bei Menschenansammlungen.

Die Polizisten stellten 270 Bußgelder an Privatpersonen aus. Sie hielten meist ohne triftigen Grund zwischen 23 und 6 Uhr in der Öffentlichkeit auf. 36 dieser Bußgelder wurden im Zuge einer groß angelegten Kontrolle im Raum Ettelbrück-Diekirch am vergangenen Freitag ausgestellt.

In 25 Fällen stellten die Polizisten zudem Verstöße in Restaurants, Cafés oder Geschäften fest und übermittelten dem Gesundheitsministerium einen Bericht. Meist respektierten Betreiber die Schließstunde um 23 Uhr nicht. Der Großteil der Verstöße wurde in der Hauptstadt festgestellt. Besonders auffällig war allerdings laut Polizei ein Fall in Esch/Alzette. Dort hielten sich in einem Lokal mehr als die 100 gesetzlich erlaubten Gäste auf. Zudem saßen an manchen Tischen zu viele Personen.

