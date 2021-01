In der vergangenen Woche wurden bei den Corona-Kontrollen der Polizei vor allem Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt.

Covid-Auflagen: 140 Verwarnungen bei 380 Kontrollen

David THINNES In der vergangenen Woche wurden bei den Corona-Kontrollen der Polizei vor allem Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt.

Die Polizei führte in der vergangenen Woche insgesamt 380 Kontrollen wegen der Einhaltung der Covid-Auflagen durch: 140 Personen wurden gebührenpflichtig verwarnt. In rund 80 Prozent der Fälle wurde gegen die Ausgangsbeschränkung, die aktuell zwischen 23 und 6 Uhr gilt, verstoßen.

Es wurden dann auch noch in sechs Fällen Protokoll beziehungsweise Bericht bei den zuständigen Behörden erstellt. Die Polizei konnte unter anderem am 14. Januar 2021 in einem Lebensmittelgeschäft in Esch/Alzette mehrere Personen antreffen, die im hinteren Teil des Lokals Alkohol zu sich nahmen und an Spielautomaten spielten. Neun Personen wurden gebührenpflichtig verwarnt.

