Covid-19-Untersuchung für den Zweifelsfall

Seit Mittwoch befindet sich im ehemaligen Autohaus in Esch-Lankelz ein Covid-19-Zentrum. Dort werden Patienten mit Covid-19-Symptomen ohne Termin untersucht.

Der Andrang beim ehemaligen BMW-Autohaus an der Pénétrante de Lankelz in Esch hielt sich in der Mittagsstunde am Donnerstag in Grenzen ...