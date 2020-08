Wissenschaftliche Analysen offenbaren ein hohes Potenzial für eine substanzielle Zunahme der Corona-Fälle zum Ende der Sommerferien.

Covid-19-Taskforce warnt vor dritter Welle

Wissenschaftliche Analysen offenbaren ein hohes Potenzial für eine substanzielle Zunahme der Corona-Fälle zum Ende der Sommerferien.

(str) - Mit dem Ende der Urlaubszeit werden die Corona-Fälle von September an wieder deutlich zunehmen. Das ist eine der Schlussfolgerungen des am Montag veröffentlichten neuen Berichts der Covid-19-Taskforce „Research Luxembourg“.



Es sei nämlich davon auszugehen, dass die derzeit vergleichsweise geringen Infektionszahlen lediglich auf einen Urlaubseffekt zurückzuführen sind und Veränderungen im Verhalten und bei den sozialen Kontakten zu einer exponentiellen Zunahme führen werden.

Deshalb sei es wichtig auch im Urlaub auf Barrieregesten wie Social distancing, Gesichtsmasken und Händewaschen zu achten und an Testverfahren und Contact tracing teilzunehmen.

Situation stabil - besorgniserregende Vorzeichen

Die Wissenschaftler der Taskforce analysieren die Situation in Luxemburg in regelmäßigen Abständen und erstellen mathematische Simulationen zu den in den kommenden Wochen und Monaten möglichen Entwicklungen. Demzufolge ist die Situation derzeit stabil, es gebe jedoch Anzeichen für ein Erstarken der Pandemie zum Ende der Sommerferien.

In den vergangenen drei Wochen gab im Durchschnitt 44 positive Tests pro Tag. Der effektive Reproduktionswert lag dabei stabil bei 1. Trotz der sinkenden Zahl an Tests, lag der Anteil der positiven Tests konstant bei einem Prozent. Diese Entwicklung zeige, dass die Lage derzeit zwar stabil sei, sich das aber sehr schnell verändern könnte, heißt es im Bericht.

Zweite Welle schwächt langsamer ab, als gedacht

Mittelfristig würden die Projektionen auch zeigen, dass sich die zweite Welle langsamer abschwächen könnte, als in den ersten Augustwochen vorhergesehen. Auch das berge Potenzial für einen Wiederanstieg der Infektionszahlen.

Das angewandte Modell berücksichtige den Impakt der Sommerferien zwar nicht explizit, gehe aber von reduzierten sozialen Kontakten aus, die im September wieder auf das Niveau von Juni und Juli anzeigen dürften.

Diese Annahme führt zu einer linearen Zunahme von Mitte September an, die sich gar zu einer dritten Corona-Welle entwickeln könnte.

