Covid-19: Labore unter Druck

Ein Centre de consultation und Covid-19-Drive-ins sollen Warteschlangen künftig verhindern

Regelrecht überrannt wurden die Laboratorien durch die hohe Nachfrage an Covid-19-Tests aufgrund von ärztlichen Verschreibungen. Bis zu doppelt so viele Patienten pro Tag als noch vor einer Woche suchen die Test-Zweigstellen auf. Die drei großen Unternehmen mussten sich also neu organisieren, Warteschlangen sollen demnächst der Vergangenheit angehören. Aber nicht alle Labore gehen dabei die gleichen Wege.

Die Laboratoires KetterThill arbeiten im Falle einer ärztlichen Testverschreibung nur auf Termin ...