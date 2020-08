In der vergangenen Woche hat die Polizei täglich etwa 20 Covid-19-Kontrollen durchgeführt. Insbesondere in Bars und Restaurants wurde sich nicht immer an die Bestimmungen gehalten.

Covid-19-Kontrollen der Polizei: Zwölf Strafzettel, sechs Berichte

(SH) - Auch während der Sommerferien zeigt die Polizei landesweit Präsenz, um zu kontrollieren, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus eingehalten werden.

In der vergangenen Woche hat die Polizei täglich etwa 20 Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden rund ein Dutzend gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. Zudem hat die Polizei in sechs Fällen einen Bericht an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Zu Verstößen kam es vor allem betreffend der Schließstunden der Bars und Restaurants oder weil hier die Maskenpflicht nicht eingehalten wurde.

Die Polizei erinnert daran, dass die Ausbreitung des Corona-Virus nur dann gebremst werden kann, wenn jeder Einzelne sich an die Bestimmungen hält und sich verantwortungsvoll und solidarisch verhält.

