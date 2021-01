Die Polizei hat in der vergangenen Woche weiter kontrolliert, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beachtet werden.

Covid-19-Kontrollen der Polizei: 120 Bußgelder, 14 Berichte

Sophie HERMES Die Polizei hat in der vergangenen Woche weiter kontrolliert, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beachtet werden.

(SH) - In der vergangenen Woche hat die Polizei rund 390 Kontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beachtet werden.

Ticker: 29 Neuinfektionen, Pressekonferenz um 18.30 Uhr Die Santé meldet am Montag 29 Neuinfektionen und zwei weitere Covid-19-Tote. Um 18.30 Uhr halten Minister Bettel und Lenert eine Pressekonferenz ab. Alle Infos im Ticker.

In 14 Fällen mussten die Beamten ein Verfahren einleiten respektive einen Bericht an die zuständigen Behörden erstellen, da sich Lokale oder Personen nicht an die derzeit gültigen Maßnahmen hielten. In einem Lebensmittelgeschäft in Esch/Alzette wurden am vergangenen Donnerstag gegen 10.30 Uhr zwei Kunden dabei erwischt, als sie im Geschäft Alkohol konsumierten. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt und es wurde Bericht erstellt.

Insgesamt wurden 120 Personen gebührenpflichtig verwarnt, die meisten von ihnen - rund 70 Prozent - weil sie gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen hatten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.