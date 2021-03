Auf einem Campingplatz im Norden des Landes hatten sich zehn Personen in der Nacht zum Sonntag versammelt. Sie mussten ein Bußgeld zahlen.

Covid-19-Kontrollen: 150 Personen verwarnt

Auf einem Campingplatz im Norden des Landes hatten sich zehn Personen in der Nacht zum Sonntag versammelt. Sie mussten ein Bußgeld zahlen.

(SH) - Die Polizei hat auch in der vergangenen Woche kontrolliert, ob sich an die Bestimmungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gehalten wird. Dabei wurden bei 370 Kontrollen 150 Personen gebührenpflichtig verwarnt.

Ein Bußgeld mussten demnach zehn Personen zahlen, die sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr auf einem Campingplatz im Norden des Landes versammelt hatten. Mit ihrem Verhalten hatten sie nämlich gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen.

Auch in einem Lebensmittelgeschäft in Esch/Alzette waren am vergangenen Freitag kurz nach 22 Uhr mehrere Personen zusammengekommen, die sich nicht an die Bestimmungen hielten. Einige Personen trugen keine Masken, andere tranken Alkohol.

Ausgangssperre im Fokus

Die Mehrheit der Kontrollen, rund 260 Stück, hatten zum Ziel, zu prüfen, ob die nächtliche Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr eingehalten wird. Bei weiteren Kontrollen standen die Regeln betreffend Menschenansammlungen, Einkaufszentren und sonstige gewerbliche Aktivitäten sowie deren sanitäre Konzepte im Fokus.

Bei rund 70 Prozent der Verwarnungen handelte es sich um Verstöße gegen die Ausgangssperre. In elf Fällen mussten die Beamten wegen der Missachtung der Regeln einen Bericht an die zuständigen Behörden erstellen.

