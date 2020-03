Im Großherzogtum hat sich die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen am Donnerstag mehr als verdoppelt. Erstmals wurde auch eine lokale Übertragung des Virus festgestellt.

CoV: Zahl der Infektionen in Luxemburg steigt auf 19

Im Großherzogtum hat sich die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen am Donnerstag mehr als verdoppelt. Erstmals wurde auch eine lokale Übertragung des Virus festgestellt.

(jt) - In Luxemburg ist bei insgesamt 19 Menschen eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden. Das teilt das Gesundheitsamt am Donnerstag mit. Am Mittwoch waren die Behörden noch von sieben Infektionen ausgegangen. 93 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Alle aktuellen Informationen zum Corona-Virus in Luxemburg im Liveticker

Unter den am Donnerstagvormittag bekannt gegebenen Fällen sind auch zwei Menschen, die sich in Luxemburg mit dem Virus angesteckt haben. Damit ist nun erstmals auch eine lokale Übertragung im Großherzogtum nachgewiesen. Die anderen Erkrankten hatten sich im Ausland mit dem Erreger infiziert. Das Gesundheitsamt machte am Donnerstag keine Angaben über den Gesundheitszustand der Covid-19-Patienten. Bei einer Pressekonferenz der Regierung am Mittwoch hieß es, die sieben bis dato Erkrankten seien auf dem Weg der Genesung.

Außerdem wurde am Donnerstag bekannt, dass sich je ein Mitarbeiter der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Kirchberg und der Post Luxembourg mit dem Virus angesteckt hat.

Klinik in Kirchberg schränkt Patientenbesuche ein

Eine Infektion wurde im Krankenhaus Kirchberg der Schuman-Gruppe (HRS) festgestellt. In der Klinik werden nun Sicherheitsvorkehrungen getroffen: Patientenbesuche werden eingeschränkt, die Zugangskontrolle am Haupteingang verschärft, Parkplätze für Besucher gesperrt, geplante chirurgische Eingriffe abgesagt und ambulante Sprechstunden reduziert.

Corona-Liveticker: Die Situation in Luxemburg Das Gesundheitsministerium meldet am Donnerstag zwölf neue Infektionen in Luxemburg. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Die Regierung erinnert daran, dass Menschen mit Infektionssymptomen (Husten, Fieber oder Atembeschwerden), die aus einem Risikogebiet zurückkehren, nicht zum Arzt oder in die Notaufnahme gehen sollten, sondern die Nummer 8002 8080 oder den Notruf 112 anrufen müssen. Zudem sollte zum Schutz von gefährdeten Personen darauf verzichtet werden, diese zu besuchen.

Anmerkung: Dieser Artikel wurde korrigiert. Bis Donnerstag, 10.30 Uhr, waren laut Angaben auf gouvernement.lu zwölf CoV-Infektionen in Luxemburg festgestellt worden. Nunmehr sind es 19.