Wenn am 18. September um 8.30 Uhr im Cliärrwer Lycée die Schulglocke ertönt, so wird an der Nordspitze ein neues Kapitel Bildungsgeschichte eingeläutet. Nach jahrzehntelangen Forderungen hat die Region endlich ihre eigene Sekundarschule.

Lokales 16

Countdown im Cliärrwer Lycée

John LAMBERTY Wenn am 18. September um 8.30 Uhr im Cliärrwer Lycée die Schulglocke ertönt, so wird an der Nordspitze ein neues Kapitel Bildungsgeschichte eingeläutet. Nach jahrzehntelangen Forderungen hat die Region endlich ihre eigene Sekundarschule.

Über dem Lycée Edward Steichen (LESC) in Clerf liegt dieser Tage ein Hauch von Prüfungsfieber: An allen Ecken und Enden wird gerackert, zahllose Handwerker huschen durch die Gebäude und auch Direktor Jean Billa kann seine gespannte Erwartung kaum verbergen. Denn wenn das neue Clerfer Lyzeum am Dienstagmorgen erstmals seine Türen öffnet, ist auch für ihn Premierentag. „Auch wenn wir die Baustelle in den vergangenen Monaten ständig im Auge hatten, so wird doch auch das Direktionsteam diese Schule nochmals ganz neu entdecken ...