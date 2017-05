(che) - Sport und Spiel für alle: So oder so ähnlich könnte man wohl das Motto des COSL-Spillfest beschreiben, das seit 1981 jedes Jahr an Christi-Himmelfahrt abgehalten wird.



Bei der diesjährigen 36. Ausgabe des Festes, das vom „Comité olympique et sportif luxembourgeois“ (COSL) organisiert wird, war zwischen 10 und 17.30 Uhr rund um die Weiher in Kockelscheuer eine Menge los. Etwa 5000 Besucher wurden erwartet - an Langeweile mangelte es ihnen, wie man auf den Bildern sehen kann, wohl eher nicht.