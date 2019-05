Beim COSL-Spielfest in Kockelscheuer probierten am Donnerstag über 5.000 Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, allerlei Sportarten.

COSL-Spielfest: Reise durch die Sportswelt

(c.k.) - Bei wechselhaftem Frühlingswetter verwandelte auch das 38. Spielfest des Comité olympique et sportif luxembourgeois“ (COSL) an Christi-Himmelfahrt das Areal rundum die Weiher in Kockelscheuer in einen großen Spielparcours.

Im Vordergrund stand dabei nicht der Wettkampf, sondern die Freude an der sportlichen Betätigung. So nutzten denn auch über 5.000 Besucher, darunter viele Eltern und Kinder, den Tag, um zusammen die verschiedensten Sportarten auszuprobieren.



45 nationale Sportverbände präsentierten unter fachkundiger Anleitung neben den klassischen Sportarten und Spaßspielen auch einen spektakulären Mountainbikeparcours und einen lustigen Ringkampf. Derweil zeigten Rollstuhlfahrer, dass man trotz einer Behinderung Sport treiben kann. Regen Zuspruch hatte auch das Food Village.