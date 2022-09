Coronaleugner klettert am Glacis auf Baukran

Mit einer spektakulären Protestaktion waren Polizei und Rettungsdienste am Samstagmorgen in der Nähe der Schueberfouer beschäftigt.

(TJ) - Mit einer spektakulären Protestaktion waren Polizei und Rettungsdienste am Samstag zur Mittagsstunde in der Hauptstadt beschäftigt. Ein Corona-Leugner war auf einen Baukran in der Nähe der Schueberfouer gestiegen und hatte sich mit einer Protest-Banderole an den Ausleger gehängt. Auf dem Plakat stand, Corona sei eine Lüge und „Wir sind die rote Linie“.

Die Polizei nahm Kontakt mit dem Mann auf, der allerdings nicht sofort bereit war, von dem Kran abzusteigen. Er wolle noch eine Weile Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so der waghalsige Protestler. Zur Sicherheit wurde die hauptstädtische Feuerwehr an den Glacis bestellt. Sie soll einen gefahrlosen Abstieg unterstützen.

Das Themendossier zur diesjährigen Schueberfouer finden Sie hier.

