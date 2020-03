Eigentlich sind die Autohäuser geschlossen. Um Kunden in Notlage zu helfen, werden jedoch weiterhin dringende Reparaturen durchgeführt.

Corona: Werkstattbesuch nur im Notfall

Pierre SCHOLTES Eigentlich sind die Autohäuser geschlossen. Um Kunden in Notlage zu helfen, werden jedoch weiterhin dringende Reparaturen durchgeführt.

Wie der Branchenverband "House of Automotive" (HOA) in einem Schreiben mitteilt, stehen Garagisten ihren Kunden weitherhin über Telefon und Email zur Verfügung, um in Notfällen Reparaturen durchzuführen.

Der Service richtet sich jedoch ausschliesslich an Autofahrer, die eine sicherheitsrelevante Reparatur an ihrem Wagen benötigen. Oder deren Wagen durch eine Panne nicht mehr fahrbereit sind.

Inspektionen und Wartungsarbeiten werden nicht durchgeführt.

Ein besonderes Augenmerk im Kundenkontakt lege man selbstverständlich auf die von der Regierung verordneten sanitären Regeln.

SNCA: Fahrzeugzulassungen nur noch per Post möglich Wer sein Auto diese Woche bei der SNCA anmelden möchte, steht vor verschlossenen Schaltern.

Zudem erinnern die Branchenvertreter in ihrem Schreiben daran, dass Versicherungen, Leasinganbieter und der Automobilklub (ACL) ihren Kunden und Mitgliedern weiter zur Verfügung stehen.

