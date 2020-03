Die Schulen sind geschlossen, viele Schüler deshalb zu Hause. Doch was fangen sie mit ihrer Zeit an - und wie nehmen sie die Situation wahr? Das "Luxemburger Wort" hat nachgefragt.

Corona: Was machen Jugendliche zu Hause?

(LW) "Es fehlt mir schon, in die Schule zu gehen". Diesen Satz hört man normalerweise nicht so oft von Schülern. Doch in der aktuellen Situation würden die meisten wohl wirklich lieber in der Schule als zu Hause sein.



Wie gestalten Jugendliche ihren Alltag in Zeiten von Corona? Was machen sie den ganzen Tag zu Hause? Wie fühlt sich diese Isolation für sie an? Das "Luxemburger Wort" hat bei einigen von ihnen nachgefragt.

Serien schauen, zeichnen, backen, Hausaufgaben erledigen oder im Haushalt mithelfen. Die Jugendliche geben zu, dass die Situation für sie langweilig ist. Es findet zwar kein Unterricht statt, aber als Ferien kann man die freie Zeit auch nicht bezeichnen. Dazu sind die Einschränkungen zu präsent.

Obwohl einige die Situation ausnutzen, um sich trotz der Verbote mit Freunden zu treffen, haben viele junge Menschen den Ernst der Lage verstanden und die wichtigste Botschaft dieser Tage verinnerlicht: "Bleift doheem".





