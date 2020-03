Das Gesundheitsministerium bestätigte am Dienstagabend in einer Mitteilung einen sechsten und siebten Fall. Die Betroffenen wurden in Behandlung aufgenommen.

Corona-Virus: Weitere Fälle in Luxemburg

(SC) - Wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mitteilt, wurden in Luxemburg im Laufe des Tages zwei neue Infizierungen mit dem Corona-Virus bestätigt. Eine der beiden Personen habe sich kürzlich in den USA aufgehalten, die andere infizierte Person sei unlängst aus der Schweiz zurückgekehrt.

Die Betroffenen seien vorschriftsgemäß in Behandlung aufgenommen worden. Über den Gesundheitszustand der Erkrankten machte das Ministerium keine Angaben.

Das Gesundheitsministerium erklärte, dass sich in Luxemburg - im Gegensatz zu seinen Nachbarländern - bisher sämtliche Personen bei einem Aufenthalt im Ausland mit dem Covid-19-Virus angesteckt haben. Ansteckungen innerhalb von Luxemburg sind bisher nicht bekannt.

Die Regierung erinnert in dem Zusammenhang außerdem daran, dass sich Personen, die Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden aufweisen und kürzlich aus einer Risikozone zurückgekehrt sind, nicht zu einem Arzt oder in die Notaufnahme gehen sollen. In solchen Fällen sollte man sich an die Hotline 8002 8080 oder den Notruf 112 wenden.

Nachdem am Montagabend eine ältere Frau, die vergangene Woche auf einem Konzert im Elsass war und über Fieber und Atemwegsbeschwerden klagte, in Kontakt mit einem Einsatztrupp kam, mussten die Rettungskräfte vorübergehend in Quarantäne. Das berichtete RTL am Dienstagabend.

Zu dem Vorfall kam es laut RTL dadurch, dass die Frau vom Gesundheitsamt zunächst nicht als Risikopatientin eingestuft worden war und die Rettungskräfte die Erlaubnis bekommen hätten, die Frau im Krankenwagen in die Klinik zu transportieren. Vor Ort angekommen widersprach der Einschätzung jedoch ein Arzt.

In der Nacht auf Dienstag habe das Gesundheitsamt dann schließlich doch zurückgerudert - die Frau sei als Risikofall anzusehen. Daraufhin wurde für die Einsatzkräfte eine 24-stündige Quarantäne ausgesprochen. Laut RTL kam am Dienstagabend schließlich Entwarnung. Der Test der Frau sei negativ ausgefallen.

