Corona-Virus: So wird in Luxemburg getestet

Das nationale Gesundheitslaboratorium LNS ist seit Ende Januar offiziell validiert, um Corona-Tests durchzuführen. Chef-Virologe Dr. Trung Nguyen Nguyen mit Erklärungen.

Der eigentliche Corona-Virentest erfolgt über einen Abstrich des Nasen- oder Rachenraumes. Die Probe wird dann in eine Drei-Komponenten-Verpackung gesteckt: Ein Tupferrohr, welches sich in einem verschraubten, wasserdichten Plastikröhrchen befindet, das ganze wiederum eingepackt in eine Styroporbox. Das Virus wird anschließend im nationalen Gesundheitslaboratorium LNS in einer eigens abgesicherten Abteilung chemisch abgetötet und dessen Erbgut isoliert.

Mit einem speziellen Verfahren, das als RT-PCR oder "Real time Polymerase chain reaction" bezeichnet wird, werden die einzelnen Abschnitte des Virus-Erbgutes, also dessen RNA, so oft vervielfältigt, bis sie im Messgerät nachweisbar sind ...