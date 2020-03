Neben den schweren Vorerkrankungen spielt beim Corona-Virus auch das Alter des Patienten eine wichtige Rolle. So gelten unter anderem Senioren als besonders gefährdet. Das LW fragte bei Servior nach, wie die derzeitige Situation in den Altersheimen aussieht.

Corona-Virus: Situation in Altersheimen kontrolliert

Rosa CLEMENTE Neben den schweren Vorerkrankungen spielt beim Corona-Virus auch das Alter des Patienten eine wichtige Rolle. So gelten unter anderem Senioren als besonders gefährdet. Das LW fragte bei Servior nach, wie die derzeitige Situation in den Altersheimen aussieht.

"Wir sind uns bewusst, dass die Bewohner unserer Einrichtungen Menschen sind, die als Risikopatienten gelten", beginnt Nathalie Hanck, Verantwortliche des Servior-Kundendienstes, und fährt fort: "Allgemein herrscht in unseren Altersheimen und anderen Wohneinrichtungen aufgrund des Corona-Virus aber keine Hysterie. Die Situation ist bis auf Weiteres kontrolliert. Die Bewohner und das Personal leben ihren Alltag normal weiter, wir halten uns aber natürlich an die Empfehlungen der Santé."

Vorsichtshalber wurden in allen Servior-Einrichtungen des Landes bereits vor dem Eintreten des ersten Corona-Falls (am 29. Februar) Flyers aufgehängt. Dies, noch bevor die Regierung selbst Informationsblätter an die jeweiligen Einrichtungen und Unternehmen des Landes zukommen ließ.

"Die Flyer haben wir an die Eingangstüren der Gebäude befestigt, sodass jeder, der reinkam, diese sofort erkennen konnte. Darauf wurde Familien und anderen Außenstehenden, die eventuell vor Kurzem in einem der angegebenen Risikogebieten waren, unter anderem geraten, auf ihren Besuch zu verzichten", erklärt Nathalie Hanck.

Jeden sensibilisieren

Es ginge den Verantwortlichen von Servior vor allem darum, die Menschen für den Corona-Virus zu sensibilisieren, allerdings keine allgemeine Panik auszubreiten. Denn: Das Personal in den jeweiligen Einrichtungen sei rundum geschult und wüsste genau, wie es in einem eventuellen Infektionsfall reagieren soll.

Servior Servior betreibt derzeit landesweit insgesamt 15 Wohneinrichtungen für ältere Menschen. 1.650 Senioren wohnen in den jeweiligen Strukturen. Das Unternehmen beschäftigt im Ganzen 2.030 Mitarbeiter, davon mehr als die Hälfte im Pflegebereich.

"Wir haben in all unseren Häusern Isolationsräume, schließlich müssen während des Jahres auch jene Bewohner, die an einer infektiösen Grippe leiden, von den anderen Bewohnern getrennt werden. Gebe es bei uns einen Verdachtsfall, würden wir diese Person sofort isolieren und die entsprechenden Behörden benachrichtigen. Unser Personal für solche Fälle bestens geschult", versichert Hanck.

Des Weiteren ständen in den jeweiligen Wohneinrichtungen auch immer Automaten mit Desinfektions-Gelen. "Masken trägt unser Personal jedoch keine. Erstens, weil diese nur infizierte Personen davor schützen, die Krankheit weiterzuverbreiten. Und zweitens, weil das bei unseren Bewohnern ein Gefühl von Unsicherheit hervorrufen würde. Das wäre unnötig, da wir uns ja sowieso an die vorausgesetzten Hygienevorschriften halten", so Nathalie Hanck weiter.

Am Donnerstag findet eine Versammlung mit den Verantwortlichen der Santé statt, an der unter anderem die Copas - Dachverband der Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Personen - teilnimmt. Dann sollen eventuell auch neue Empfehlungen besprochen werden.

Wer ist gefährdet? Dr. Romain Nati, Pneumologe und Generaldirektor des Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), gibt Auskunft: Insbesondere Menschen mit mehr als 75 Jahren sind gefährdet.

Kinder gelten im Prinzip nicht als Risikopatienten, es sei denn, sie hätten chronische Vorerkrankungen beziehungsweise Lungenerkrankungen wie Mukoviszidose oder schweres Asthma.



Die Sterberate wegen des Corona-Virus wird auf unter 1 Prozent geschätzt. Sie ist quasi null bei Kindern, äußerst gering bei Jugendlichen, steigt an bei älteren Patienten. Bei über 80 Prozent der Fälle handelt es sich um leichte Fälle.

Vorerkrankungen, die das Risiko einer Infizierung erhöhen: Chronische Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Krebserkrankungen und Krankheiten, die mit einer Immunschwäche zusammenhängen.

Die Frage, ob mehr Männer als Frauen vom Virus betroffen sind, kann derzeit nicht klar beantwortet werden, da es dafür aktuell nur Studien aus China gibt - dort hänge dies eventuell mit den Rauchgewohnheiten der Männer zusammen. Des Weiteren erklärt Dr. Nati, dass das Wetter einen geringen Einfluss auf die Epidemie hat. "Wir werden auch noch in den nächsten Monaten mit dem Virus beschäftigt sein. Wesentlich wird es sein, die Infektionswelle in der Zeit zu strecken. Der Kampf gegen den Virus wird erst gewonnen sein, wenn ausreichend Menschen die Infektion durchlebt haben, sodass trotz (noch) fehlender Impfung genügend Antikörper in der Bevölkerung gebildet sind, um die Infektionskette zu durchbrechen", meint der Lungen-Experte.

