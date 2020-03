Nachdem am Samstagabend ein erster Corona-Virus-Fall in Luxemburg bestätigt wurde, ergreift der Flughafen Brüssel-Süd-Charleroi verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.

Corona-Virus: Neue Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Charleroi

Mara BILO Nachdem am Samstagabend ein erster Corona-Virus-Fall in Luxemburg bestätigt wurde, ergreift der Flughafen Brüssel-Süd-Charleroi verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.

Der Flughafen Brüssel-Süd-Charleroi hat am Sonntagmorgen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, nachdem am Samstagabend bekannt wurde, dass ein mit dem Corona-Virus infizierter Luxemburger Reisender über den Flughafen ins Großherzogtum eingereist ist. Konkret soll ein Krisenzentrum eröffnet werden. Im Flughafen wurde nun die dritte Phase des sogenannten "plan épidémiosanitaire" aktiviert.



Corona-Virus hat Luxemburg erreicht Der Erkrankte befindet sich derzeit im Centre Hospitalier de Luxembourg. Den Umständen entsprechend geht es ihm gut, so das Gesundheitsministerium.

In Zusammenarbeit mit der Luxemburger Regierung wird derzeit beim Flughafen identifiziert, mit welchen Menschen der Erkrankte in Kontakt gekommen ist. Der etwa 40-jährige Mann wird derzeit im CHL behandelt, er hatte sich in Italien aufgehalten und ist am Anfang der Woche über den Flughafen Charleroi in Belgien nach Luxemburg eingereist.