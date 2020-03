Wie die Pressestelle der Hôpitaux Robert Schuman gegenüber dem "Luxemburger Wort" am Dienstagvormittag bestätigte, handelt es sich bei dem neuesten Fall von Corona-Virus um einen Mitarbeiter der Clinique Dr. Bohler in Kirchberg.

Corona-Virus: Mitarbeiter der Clinique Dr. Bohler infiziert

Bei der Person, die am Montagabend von der Santé als neuester Fall des Corona-Virus identifiziert wurde, handelt es sich um einen Mitarbeiter der Clinique Dr. Bohler in Kirchberg, dies bestätigte am Dienstagvormittag die Pressestelle der Hôpitaux Robert Schuman auf Nachfrage des "Luxemburger Wort".

Hier die interne Mitteilung der Krankenhausleitung, die dem LW vorliegt:

Hiermit informieren wir Sie, dass ein Mitarbeiter der CBK positiv auf das Corona-Virus (COVID-19) getestet worden ist. Der betroffene Mitarbeiter ist in Frankreich wohnhaft. Die Diagnose wurde am Wochenende von den französischen Sanitärbehörden bestätigt. Die betroffene Person wurde zu Hause isoliert, zeigt wenig Symptome und ist wohlauf. Es besteht ein epidemiologischer Zusammenhang mit Norditalien. Innerhalb der HRS wurden unverzüglich die vorgesehenen Prozeduren (Rückverfolgung von Kontakten usw.) eingeleitet. Sämtliche betroffenen Personen wurden kontaktiert und informiert. Die luxemburgische Gesundheitsinspektion hat bei einer begrenzten Zahl von Mitarbeitern Tests durchgeführt und Quarantänemaßnahmen ergriffen.

Die Direction de la Santé hatte am Montagabend gemeldet, dass es sich bei der infizierten Person, um einen Grenzgänger aus Frankreich handle, der in Luxemburg beruflich tätig sei. Er wird derzeit in Frankreich behandelt.

Laut der Pressemitteilung der Hôpitaux Robert Schuman bestehe ein epidemiologischer Zusammenhang mit Norditalien.





Grafik: Gouvernement.lu