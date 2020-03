Da Senioren als besonders gefährdet gelten sind derzeit alle Besuche von Angehörigen in Altersheimen untersagt. Nathalie Hanck, Verantwortliche des Servior-Kundendienstes, gibt Auskunft über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen.

Corona-Virus: Maßnahmen in Altersheimen verschärft

Die Forderung der Regierung, bis auf Weiteres alle Besuche in Alters- oder Pflegeheimen zu verbieten, wird laut Nathalie Hanck, Verantwortliche des Servior-Kundendienstes, in allen 15 Wohneinrichtungen des Servior-Grupps strengstens befolgt:"Diese neue Maßnahme, die am vergangenen Donnerstagabend mitgeteilt wurden, haben wir am darauffolgenden Tag sofort umgesetzt. Die Angehörigen unserer Bewohner wurden per E-Mail und Post informiert. Seither haben die Senioren in unseren Wohneinrichtungen keine Besucher mehr empfangen."

"Danke, uns nicht zu besuchen"



Aber auch auf der Homepage von Servior sowie in den sozialen Medien werden Freunde und Familie gebeten, auf einen Besuch zu verzichten - unter anderem mit dem Slogan "Danke, uns nicht zu besuchen". "Das heißt aber nicht, dass der Kontakt zwischen den Senioren und deren Familie abgebrochen wird. Gerade jetzt ist Solidarität und Fürsorge gefragt. Wir bitten die Angehörigen deshalb, sich umso mehr via Telefon bei ihren Eltern und Großeltern zu melden, mit ihnen zu sprechen und ihnen etwas Liebe zu vermitteln."

Damit die Bewohner auch ohne den Besuch ihrer Liebsten etwas Freude empfinden, wird in den Servior-Einrichtungen weiterhin auf Animation gesetzt. "Unsere Animateure arbeiten nur noch mit kleinen Gruppen von fünf bis zehn Leuten zusammen. Wenn die Häuser Gärten haben, gehen sie raus an die frische Luft. Andernfalls werden zum Beispiel Bingo-Nachmittage in kleinen Kreisen organisiert. Veranstaltungen wie Thé-Dansant finden hingegen nicht mehr statt", erklärt Nathalie Hanck und betont: "Ob während der Mahlzeiten, die nun in zwei Phasen serviert werden, um weniger Menschen zu versammeln, oder während der Animationen: Zwischen den Betroffenen muss stets eine gewisse Distanz eingehalten werden."

Nur befugtes Personal

Neben der Distanz, auf die laut Nathalie Hanck nun noch strenger geachtet wird, und den Besuchern, denen nun kein Zutritt mehr gewährleistet wird, hat man in den Servior-Einrichtungen auch den Télétravail eingeführt. "Wir versuchen, den Kontakt mit Draußen so weit es geht zu limitieren. Deshalb arbeiten die Mitarbeiter der Verwaltung jetzt auch von zu Hause aus. Nur noch das Personal, also unter anderem die Pfleger, die Mitarbeiter der Küchen und so weiter, dürfen täglich die Servior-Einrichtungen betreten. Dazu kommen noch punktuelle Besuche von befugten Ärzten", erklärt Nathalie Hanck, die nun selbst im von zu Hause aus ihre Arbeit erledigt.

Wir bitten die Angehörigen, sich via Telefon bei ihren Eltern und Großeltern zu melden, mit ihnen zu sprechen und ihnen etwas Liebe zu vermitteln." Nathalie Hanck, Servior

Obwohl viele Mitarbeiter aus dem Grenzgebiet kommen, gibt es derzeit noch keinen Personalmangel, so Hanck. Man wolle auch weiterhin alles dafür tun, dass jeder, der gesund ist, zur Arbeit erscheinen kann. "Die Regierung hatte angekündigt, Hotels für das Krankenhaus- und Pflegepersonal zur Verfügungen zu stellen. Um die Arbeit in unseren Einrichtungen zu garantieren, hat Servior sich dazu entschieden, auch seinen restlichen Mitarbeitern aus dem Grenzgebiet, vorübergehend eine Unterkunft in Luxemburg anzubieten. Für die Kosten kommt natürlich Servior selbst auf", versichert Nathalie Hanck.

Nach Krankenhausaufenthalt in Quarantäne

Im Inneren der Wohnheime müsse das Personal ohnehin auf diverse Sicherheits- beziehungsweise Hygienemaßnahmen achten. Dies sei unter anderem das Tragen von Handschuhen sowie in gewissen Fällen, das Tragen einer Maske. "Wenn beispielsweise eine Person in ihrem Zimmer isoliert ist, weil sie Grippe-Symptome hat, dann müssen die Pfleger, die die Person betreuen, eine Maske aufsetzen. Zudem versucht auch das Personal, so weit es geht, Distanz zueinander und zu den Bewohnern zu halten", erklärt Nathalie Hanck.

Servior Servior betreibt landesweit 15 Wohneinrichtungen für ältere Menschen. 1.650 Senioren wohnen in den Strukturen. Das Unternehmen beschäftigt im Ganzen 2.030 Mitarbeiter, davon mehr als die Hälfte im Pflegebereich.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen werden derzeit auch alle Bewohner, die nach einem Krankenhausaufenthalt zurückkommen, sofort in Quarantäne gesetzt. "Das heißt nicht, dass die Person Symptome oder gar den Virus hat, sondern, dass wir lieber auf Nummer sicher gehen und eventuelle Ansteckungen vermeiden möchten", beschreibt Nathalie Hanck das aktuelle Vorgehen der Dinge. "Nur so können wir das Risiko verringern."

Keine bekannten Fälle bei Servior

Wie Nathalie Hanck am Mittwoch gegenüber dem "Luxemburger Wort" mitteilt, seien der Direktion bislang noch keine Fälle von infizierten Bewohnern bekannt. "Derzeit wartet eine unserer Bewohnerinnen auf das Resultat eines Tests. In der vergangenen Woche hatte sie ihren Mann im Krankenhaus besucht. In den letzten Tagen kamen bei ihr einige, leichte Grippen-Symptome auf. Wir haben sie sofort isoliert. Jetzt warten wir auf das Ergebnis", so Hanck.

Allgemein herrsche in den Servior-Wohneinrichtungen aufgrund des Corona-Virus derzeit aber keine Hysterie. Die Situation sei bis auf Weiteres kontrolliert. "Die meisten unserer Bewohner verstehen und akzeptieren, den Besucher-Verbot. Viele sind sehr positiv und sagen, 'wir haben die Kriegs- und Nachkriegszeit überlebt, das hier überleben wir auch", schlussfolgert Nathalie Hanck.