Die Epidemie sorgt auch in Luxemburg für Verängstigung. Panik ist laut den Behörden aber fehl am Platz.

Corona-Virus: Masken sind gefragt

Jacques GANSER Die Epidemie sorgt auch in Luxemburg für Verängstigung. Panik ist laut den Behörden aber fehl am Platz.

Die Angst vor einem weiteren Ausbreiten des Corona-Virus treibt seltsame Blüten: In Luxemburg ist die Nachfrage nach chirurgischen Mundschutzmasken stark erhöht. In manchen Apotheken ist der sonst eher selten gefragte Artikel bereits ausverkauft. "Sehr viele Kunden haben sich seit dem vergangen Freitag nach den Masken erkundigt und diese auch gekauft", so Chloé Leclerc, pharmazeutische Mitarbeiterin der Apotheke Le Cygne in Luxemburg.



"In einem Fall empfing der Kunde eine Delegation aus China und wollte sichergehen, dass das Virus nicht übertragen wird. Ein anderer Kunde unternimmt demnächst eine Reise in den asiatischen Raum und will auf Nummer sicher gehen". Laut Apotheker Alain de Bourcy würden aber auch zahlreiche chinesische Touristen auf Durchreise die Masken bestellen." Unsere Vorräte sind jetzt leer und Nachschub lässt auf sich warten", so de Bourcy.



Virus mit begrenztem Risiko Die luxemburgischen Gesundheitsbehörden sehen keine direkte Gefährdung durch das neue Corona-Virus

Mundschutz mit zweifelhafter Wirkung



Der lose sitzende chirurgische Mundschutz bietet allerdings keinerlei Schutz vor dem Eindringen des Virus in die Atemwege. Er verhindert nur, dass bereits Infizierte selbst Tröpfchen verteilen und andere Menschen anstecken.



Wer es wirklich für nötig hält, sich vor dem bisher in Luxemburg noch nicht aufgetretenen Virus schützen will, sollte allerdings besser einen Baumarkt aufsuchen. Masken, die vor Feinstaub und insbesondere Aerosolen schützen, halten auch das Virus zurück, das durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Die Masken mit der Klassifizierung FFP2 (Filtering Face Piece) müssen dabei 94 Prozent der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 Mikrometer zurückhalten, FFP3 müssen sogar bis zu 99 Prozent dieser Partikel zurückhalten. Sie sind damit im Notfall der zuverlässigste Schutz gegen Viren.



Nicht sinnvoll



Die Gesundheitsbehörden halten diese Maßnahme allerdings nicht für sinnvoll. Das Virus wird nur durch engen Kontakt mit einem Infizierten übertragen, zudem müsste die Maske permanent getragen werden. Sinnvoller sind regelmäßiges Waschen oder Desinfizieren der Hände, Benutzen und sofortiges Entsorgen von Papiertaschentüchern, Husten und Niesen in die Armbeuge sowie auf Distanz gehen zu Personen mit Krankheitssysmptomen. Damit vermeidet man auch die Infektion mit einem anderen gefährlichen Virus: dem Grippeerreger.