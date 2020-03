Seit Mittwoch können sich Patienten mit Atemwegsbeschwerden auch an die drei Bereitschaftshäuser wenden. Die Maßnahme dient dazu, mögliche Covid-19-Fälle zu identifizieren.

Corona-Virus: "Maisons médicales" als neue Anlaufstelle für Erkrankte

Seit Mittwoch können sich Patienten mit Atemwegsbeschwerden auch an die drei Bereitschaftshäuser wenden. Die Maßnahme dient dazu, mögliche Covid-19-Fälle zu identifizieren.

Die drei "Maisons médicales de garde" in Luxemburg haben seit Mittwoch auch tagsüber geöffnet. Personen, die über Atemwegsbeschwerden klagen, sollen dort systematisch Proben auf Covid-19-Erreger entnommen werden und anschließend weiter verwiesen werden. Erkrankte sollen sich aber nur nach Anweisung durch einen Hausarzt in ein "Maison médicale" zu begeben, betont die Regierung in einem Kommuniqué. Der Hausarzt sollte bevorzugt per Telefon, E-Mail oder Videotelefonie kontaktiert werden.

Corona-Virus: Allgemeinmediziner an vorderster Front In den kommende Tagen wird sich zeigen, ob die "Maisons médicales" als Erstaufnahmestellen für Covid-19-Patienten geeignet sind.

Die Patientenströme in die richtigen Bahnen zu lenken ist Teil der Bemühungen der Regierung, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Umwandlung der "Maisons médicales" in Erstaufnahmestellen für Covid-19-Fälle soll Notaufnahmen und Arztpraxen entlasten. "Angesichts des Ausmaßes dieser Epidemie ist es wichtig, Zeit zu gewinnen", betonte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Dienstag. Oberstes Ziel ist es, die Zahl der Neuinfektionen zu senken.

Die drei "Maisons médicales" haben werktags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Luxemburg Stadt

59, rue Michel Welter, L-2730 Luxemburg

59, rue Michel Welter, L-2730 Luxemburg Esch/Alzette

70, rue Émile Mayrisch, L-4240 Esch/Alzette

70, rue Émile Mayrisch, L-4240 Esch/Alzette Ettelbrück

110, avenue Lucien Salentiny, L-9080 Ettelbruck

Im Osten des Landes soll zeitnah eine ähnliche Struktur eingerichtet werden.