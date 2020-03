Die Krankenhäuser sind auf die Corona-Epidemie vorbereitet. Die Notärzte verlangen angesichts des Ernstes der Lage absolute Disziplin von den Bürgern.

Corona-Virus: Krankenhäuser erwarten Ansturm

Jacques GANSER Die Krankenhäuser sind auf die Corona-Epidemie vorbereitet. Die Notärzte verlangen angesichts des Ernstes der Lage absolute Disziplin von den Bürgern.

Die Lage wird ernst. Es gibt nichts mehr zu beschönigen. Die Aussagen von Dr. Emile Bock, Notarzt im Hôpital Robert Schuman in Kirchberg, im Zuge eines im Internet veröffentlichten Aufrufs sind drastisch: Die Lage ist mehr als kritisch. Was auf die Krankenhäuser zu kommt, könne man sich kaum vorstellen.

"Ich habe meine Worte absichtlich drastisch gewählt, um die Leute endlich vor ihre Verantwortung zu stellen", so Dr. Bock gegenüber dem "Luxemburger Wort". "Natürlich sind wir vorbereitet und haben uns gut aufgestellt, aber wir haben auch unsere Berechnungen und Statistiken, und die sind eben alles andere als rosig."

Kompletter Lockdown notwendig

Insbesondere die Erfahrungen und Beschreibungen der Arztkollegen aus dem Elsass und aus Italien seien ernüchternd. "Wir werden nicht an einem kompletten Lockdown vorbeikommen, und dies so schnell wie möglich", so Bock. In Diktaturen schicke man in solchen Fällen das Militär, in westlichen Demokratien funktioniere das natürlich nicht. "Aber ich halte es doch für möglich, dass man es hier durchsetzen kann. Die Entscheidungen liegen aber bei der Cellule de crise, die die tägliche Situation einschätzt und dementsprechende Anweisungen gibt. "Wir werden hier jedenfalls kämpfen bis zum Umfallen", so Bock.

Mittlerweile wurden die Notaufnahmen und die Polikliniken in Niederkorn und Düdelingen sowie in der Zithaklinik geschlossen. Angenommen werden ab jetzt nur noch dringende Notfälle, alles andere muss warten. Auch die Arztpraxen innerhalb der Krankenhäuser bleiben geschlossen. Die Privatpraxen der Ärzte bleiben vorerst erreichbar, allerdings will man dort vermehrt auf Telemedizin setzen. Das Krankenhauspersonal, das durch diese Maßnahme freigestellt werden kann, soll im Falle eines starken Anstiegs der Epidemie eingesetzt werden können. Angenommen werden ab jetzt nur noch dringende Notfälle, alles andere muss warten. In erster Linie sollen die Krankenhäuser so umstrukturiert werden, dass die zu erwartenden Patientenströme an den dafür geeignetsten Ort gelenkt werden.

Höhepunkt in 10 bis 14 Tagen

Dr. Philippe Wilmes, Vizepräsident des Ärzteverbandes AMMD, erklärte gegenüber RTL, dass der Höhepunkt der Welle wohl erst in zehn bis 14 Tagen erreicht sei. Bis dahin gelte es, das Personal zu schonen und frühe Ausfälle wegen Krankheit zu verhindern. Die Ärzte würden in Gruppen aufgeteilt, die direkten Kontakt zu Corona-Patienten kommen werden und solche, die für andere Patienten zur Verfügung stehen.

Hauptanlaufstelle für mit dem Corona-Virus infizierte Patienten sind die Krankenhäuser CHEM in Esch/Alzette und HRS in Kirchberg. Dort wurden auch bereits Kapazitäten geschaffen.

Katastrophenszenario aktiviert

"Es gilt das Katastrophenszenario, bei dem alle Kapazitäten an einem Ort gebündelt werden", so Georges Mischo, Präsident des Verwaltungsrates des CHEM. "Ich habe mir die Vorbereitungen im Escher CHEM zeigen lassen. Dort ist man auf jeden Fall gut vorbereitet und kann zu jedem Augenblick loslegen. Die Vigilnat-Simulation im Januar hat genau die Reflexe noch einmal getestet, die jetzt notwendig sind. Sämtliche Infrastrukturen sind hochgefahren."

Laut Mischo gehört dazu auch der Einfahrtsbereich für die Krankenwagen, der jetzt für die Aufnahme und Registrierung hoher Patientenzahlen eingerichtet wurde. Dazu wurden zusätzliche PCs und Farbbändchen bereitgestellt, um die Patienten später sofort identifizieren zu können.

