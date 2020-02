Der Erkrankte befindet sich derzeit im Centre Hospitalier de Luxembourg. Den Umständen entsprechend geht es ihm gut, so das Gesundheitsministerium.

Corona-Virus hat Luxemburg erreicht

Das neuartige Corona-Virus ist nun auch im Großherzogtum angekommen. Das bestätigte Gesundheitsministerin Paulette Lenert bei einer Pressekonferenz am Samstagabend.



Beim Erkranten handelt es sich um einen etwa 40-jährigen Mann. Er hatte sich in Italien aufgehalten und ist am Anfang der Woche über den Flughafen Charleroi in Belgien nach Luxemburg eingereist.

Derzeit befindet sich der Patient im Centre Hospitalier de Luxembourg. Es geht ihm aber gut, so die Gesundheitsministerin. Die CHL-Mitarbeiter sind ausreichend beschützt, sagt auch Dr. Jean-Claude Schmit, der Direktor der Gesundheitsverwaltung. "Die Mitarbeiter wissen, wie man mit solchen Patienten umgehen muss. Sie tragen spezielle Atemmasken, Handschuhe und Blusen und gegebenenfalls eine Brille."

Das Corona-Virus wurde beim Erkrankten bei einem ersten Test bestätigt. Ein zweiter Test steht allerdings noch im Ausland an, um den Infizierungsfall zu bestätigen. Die Ergebnisse des zweiten Tests müssten am späten Sonntagmorgen vorliegen.

"Es war zu erwarten"



Die Familienmitglieder des Erkrankten befinden sich derzeit in Quarantäne. Sie zeigen derzeit keine Symptome.

Angaben des Gesundheitsministerium zufolge hat sich der Patient selbst bei den Gesundheitsbehörden gemeldet. "Das weist darauf hin, dass das System funktioniert." Besonders überraschend kommt die Nachricht nicht, so die Gesundheitsministerin. "Es war zu erwarten."



Die Regierung identifiziert derzeit, mit welchen Menschen der Erkrankte in Kontakt gekommen ist. "Wir wollen sicherstellen, dass das Virus sich nicht weiter verbreitet." Bei Menschen, die in engem Kontakt mit jemandem stehen, der mit einem Virus infiziert ist, ist die Gefahr hoch, sich selbst zu infizieren. Der Gesundheitsministerin zufolge ist es derzeit nicht möglich zu wissen, wie viele Menschen diesem Risiko ausgesetzt waren.

Krisensitzung am Sonntag



Am Sonntag findet nun ein Krisenstab der Regierung statt. Über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf das Corona-Virus will die Regierung auch weiterhin die Öffentlichkeit "in voller Transparenz" informieren, so Lenert. "Das Thema beschäftigt uns alle. Die Öffentlichkeit hat das Recht zu wissen, wie sich die Situation entwickelt."



Die Regierung sieht sich für den Ernstfall gerüstet. "Es gibt keinen Grund zur Panik", betonte Paulette Lenert am Samstagabend. Infizierte Menschen können auch von zu Hause aus behandelt werden. Außerdem sei genügend Platz in den Krankenhäusern, um die Erkrankten zu isolieren, so Schmit. "Die Lage wird erst wirklich ernst, wenn Menschen sich in Luxemburg selbst infiziert haben. Bei diesem ersten Fall handelt es sich um einen sogenannten Import-Fall - der Mensch ist mit dem Virus im Ausland in Kontakt gekommen."



Derzeit werden in Luxemburg keine Veranstaltungen abgesagt. Im Ausland waren in den vergangenen Tagen schon einige Großveranstaltungen wie etwa der Genfer Autosalon, die Reisemesse ITB in Berlin oder die Immobilienmesse MIPIM in Cannes abgesagt oder verschoben worden.

Mehr als 2.900 Todesopfer weltweit



Nachdem das Corona-Virus Ende Dezember in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen ist, sind weltweit nach vorläufigen Schätzungen mehr als 86.000 Menschen infiziert, mehr als 2.900 Todesopfer hat die Lungenerkrankung bislang gefordert. Das Virus hat inzwischen mehr als 40 Länder weltweit erreicht.

In Europa ist derzeit Italien das am stärksten betroffene Land – mit mehr als 1.000 Fällen und 29 Todesofpern.



_____

Mehr Informationen zum Corona-Virus gibt es weiterhin auf der Website: www.sante.lu.