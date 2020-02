Die Europaschule übernimmt die neuen Empfehlungen des französischen Gesundheitsministeriums. Demnach sollen Rückkehrer aus Norditalien dem Unterricht 14 Tage lang fern bleiben.

Corona-Virus: Europaschule schickt Rückkehrer aus Norditalien nach Hause

Jacques GANSER Die Europaschule übernimmt die neuen Empfehlungen des französischen Gesundheitsministeriums. Demnach sollen Rückkehrer aus Norditalien dem Unterricht 14 Tage lang fern bleiben.

In einer Mitteilung lässt die Leitung der Europaschule in Luxemburg wissen, das Schüler, welche sich vor kurzem in den vom Corona-Virus betroffenen Gemeinden in der Nähe von Venedig und Mailand aufhielten, die Schule während 14 Tage nicht besuchen sollten. Sollten Personen, die von dort zurückkehren, innerhalb von zwei Wochen Atembeschwerden oder Fieber zeigen, sollten sie nicht zum Arzt gehen, sondern die Notrufnummer 112 verständigen.

Corona-Virus: Behörden melden fünften Todesfall in Italien China meldet mehr Tote als je zuvor an einem Tag. In Europa ist Italien besonders stark betroffen. Die Zahl der gemeldeten Infektionen dort steigt.

Damit gelten für die Rückkehrer aus Norditalien zumindest in der Europaschule die gleichen Bestimmungen wie für Touristen aus den betroffenen Gebieten in Asien.

Die Leitung der Europaschule reagiert damit auf eine Empfehlung des französischen Gesundheitsministeriums. In Luxemburg hat das zuständige Ministerium diese Empfehlungen für Reisende aus Norditalien bisher noch nicht ausgesprochen.