Drei Schüler der Grundschule Kehlen sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Erkrankten sowie ihre Mitschüler befinden sich nun zuhause in Quarantäne.

Corona-Virus: Drei Schüler in Kehlen erkrankt

(jt) - In Kehlen sind drei Covid-19-Fälle in einer Grundschule gemeldet worden. Drei Schüler aus verschiedenen Klassen wurden positiv getestet, wie Bürgermeister Félix Eischen (CSV) am Donnerstag auf der Gemeinde-Website mitteilte.

Wo sich die Kinder mit dem Virus infiziert haben, ist nicht bekannt. Die Schüler hätten sich nicht in der Schule selbst angesteckt, so Eischen in einem Brief an Einwohner, Schüler und Eltern. "Die Sicherheitsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass dies vermieden werden konnte."

Schüler in Quarantäne

Alle Schüler der drei Klassen müssen nun eine Woche in Quarantäne verbringen und dürfen vorläufig nicht mehr zur Schule. Nach fünf Tagen erfolgt ein weiterer Test. Sollte dieser negativ ausfallen, dürfen die Kinder prinzipiell wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Allerdings beginnen am 16. Juli die Schulferien, wodurch dies obsolet werden könnte.

Auch in Differdingen befinden sich derzeit zwei Grundschulklassen in Quarantäne. LW-Informationen zufolge waren dort ein Grundschüler und eine Aushilfslehrkraft positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet worden.

