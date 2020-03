Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Sachen Corona-Virus häufen sich die Absagen von Großevents. Die Liste der gestrichenen Termine im Veranstaltungskalender.

Corona-Virus: Diese Events in Luxemburg fallen aus

Aufgrund der derzeitigen Covid-19-Epidemie sind bereits mehrere Veranstaltungen in Luxemburg abgesagt worden. Im Folgenden ein Überblick über Events, die nicht stattfinden werden oder verschoben wurden.

Die Philharmonie teilte am Dienstagnachmittag mit, dass die Ticketverkäufe aller Konzerte, die bis Ostern im großen Saal stattfinden sollen und potenziell mehr als 1.000 Gäste erwarten, eingestellt wurden. Die Pressesprecherin der Philharmonie, Tiffany Saska, erklärte: "Bis Ostern sollen a priori keine Events mehr in der Philharmonie stattfinden mit mehr als 1.000 Gästen. Wir halten uns demnach an die Empfehlungen der Santé."

Die rechtliche Situation

Explizite Verbote seitens der Regierung gibt es derzeit noch keine. Wie die Pressesprecherin des Gesundheitsministeriums, Sneja Dobrosavljevic, am Montag erklärte, trifft nach wie vor der Veranstalter selbst die Entscheidung, ob sein Event stattfindet oder nicht.



Per Communiqué hatte die Santé am Montagabend allerdings mitgeteilt, dass den Veranstaltern geraten wird, große Ereignisse mit mehr als 1.000 Gäste abzusagen oder zu verschieben. "Die Direction de la santé bietet den Veranstaltern aber auch weiterhin die Möglichkeit, eventuelle Risiken betreffend des geplanten Events einschätzen zu lassen", so Sneja Dobrosavljevic.

"Die Direction de la santé bietet jedem Veranstalter die Möglichkeit, eine Risikoeinschätzung durchzuführen. Dafür müssen sie nur einen Online-Fragebogen ausfüllen, den sie dann per E-Mail (direction-sante@ms.etat.lu) an die Santé zurückschicken. Die Direction de la santé analysiert das Formular und gibt daraufhin dem Veranstalter eine Risikobewertung nach den Kategorien ,niedrig, mittel oder hoch', sowie mögliche Vorschläge zur Minderung des Risikos", erklärt Sneja Dobrosavljevic.



Risiko-Kriterien

"Die Risiken sind je nach Art des Ereignisses sehr unterschiedlich", meint die Sprecherin. Die Kriterien dafür würde die Direction de la santé festlegen, so Sneja Dobrosavljevic weiter. So würden beispielsweise Veranstaltungen, wo gesundheitlich geschwächte Personen aufeinandertreffen, ein erhöhtes Risiko darbieten. "Das wäre zum Beispiel der Fall gewesen beim alljährlichen Relais pour la vie. Dort versammeln sich nämlich circa 15.000 Personen - viele von ihnen immungeschwächt - in einer Halle. Die Ansteckungsgefahr ist in solchen Fällen sehr hoch", erklärt Sneja Dobrosavljevic.

Wichtig wäre außerdem, ob das Ereignis im Freien oder in einem geschlossenen Raum stattfindet oder ob die Möglichkeit besteht, dass viele Menschen aus dem Ausland beziehungsweise aus den Risikogebieten dafür anreisen. "Andere Kriterien beziehen sich dann eher auf die Art der Veranstaltung: Handelt es sich um eine Konferenz oder um eine interaktive Aktion, bei der die Teilnehmer in direktem Kontakt zueinander stehen", fährt Sneja Dobrosavljevic fort und betont, dass sie derzeit nicht alle Kriterien, die die Direction de la santé für die genannte Risikoeinschätzung verwendet, im Einzelnen kennt.

Letztes Wort liegt beim Veranstalter

Die endgültige Entscheidung über die Aufrechterhaltung, die Verschiebung oder die Absage der Events liege aber nach wie vor in der Verantwortung des Veranstalters, so Dobrosavljevic. "Eine Verpflichtung gegenüber der Risikoeinschätzung der Regierung gibt es im Moment noch nicht. Das kann sich je nach Entwicklung der Epidemie jedoch noch ändern", meint die Pressesprecherin des Gesundheitsministeriums.