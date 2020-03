Die CHdN-Klinik in Wiltz wird ab Mittwoch keine Notfallpatienten mehr in Empfang nehmen.

Corona-Virus: CHdN-Notaufnahme nur mehr in Ettelbrück

John LAMBERTY Die CHdN-Klinik in Wiltz wird ab Mittwoch keine Notfallpatienten mehr in Empfang nehmen.

Am Centre hospitalier du Nord (CHdN) kommt es aufgrund des Corona-Virus zu einer Neuaufteilung der Zuständigkeiten. Notfallpatienten werden ab morgen Mittwoch nurmehr ausschliesslich am Klinikstandort in Ettelbrück in Empfang genommen. Das Wiltzer Krankenhaus wird derweil die Notaufnahme schliessen und somit ganz der Hospitalisierung nicht corona-infizierter Patienten vorbehalten sein.

Lenert: "Jetzt kommt die kritische Phase" Auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wandte sich am Dienstag an die Abgeordneten: Die Situation sei schlimm und es sei absolut notwendig, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Die Informationen, die zunächst noch auf einer internen Mitteilung des CHdN basierten, wurden dem "Luxemburger Wort" am Nachmittag von CHdN-Sprecherin Anja Di Bartolomeo bestätigt. Erste Meldungen waren zunächst auf der Facebook-Seite des Regionalsenders Nordliicht TV veröffentlicht worden.

Das Wiltzer CHdN-Krankenhaus, das mit seiner Ausrichtung auf die Geriatrie besonders ältere und vulnerable Personen behandelt, soll so zum Schutz derselben bestmöglich von jeglichem Fremdkontakt abgeschirmt werden. Die sanitären Kontrollen seien entsprechend hoch. Unabdingbare radiologische Untersuchungen für die aktuell stationierten Patienten vor Ort blieben am Standort weiter möglich, so Di Bartolomeo.

Möglichst kein Fremdkontakt

Durch die Massnahme soll zugleich die Möglichkeit eröffnet werden, mehr medizinisches Personal am CHdN-Standort in Ettelbrück zu konzentrieren, das nun die gesamte Notfallversorgung des CHdN übernimmt.

Die Abteilung für ambulante Behandlungen wird in Ettelbrück dabei gänzlich Patienten mit "pathologies urgentes, aigues ou non déprogrammables" vorbehalten sein. Die stationären Abteilungen werden so eingerichtet, dass Patienten mit Corona-Infektion sanitär streng abgeschirmt behandelt werden können, so Anja Di Bartolomeo.

Wer glaubt, Symptome der Krankheit aufzuweisen, soll sich aber weiterhin an die von der Regierung vorgegebenen Handlungsschritte halten.

www.chdn.lu