Corona-Virus: „Arbeitsrechtlich nicht ganz klar“

Die Gewerkschaften, Arbeitgeber und Ministerien darüber, wie aus arbeitsrechtlicher Sicht mit der Epidemie umgegangen werden soll.

Angesichts des Corona-Virus steht eines für die Gewerkschaften fest: „Es kann nicht sein, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter zwingen, ihren persönlichen Urlaub nehmen, wenn sie aufgrund des Coronavirus unter Quarantäne gestellt werden", verkünden LCGB, OGBL und Bankengewerkschaft Aleba unisono.

Weniger Einigkeit besteht hingegen in der Frage, wie Arbeitnehmer mit einer solchen Situation umgehen sollen. Während die Aleba eine Art Sonderurlaub für solche Fälle fordert, ist für Paul De Araujo, Gewerkschaftssekretär des LCGB, entscheidend, wer die Entscheidung über die Quarantäne triff: "Wenn der Betrieb das selbst festlegt, dann soll er selbst auch die Kosten übernehmen. Wenn die Gesundheitsbehörde hingegen entscheidet, und der Betrieb die erforderlichen Schritte beim Wirtschaftsministerium unternommen hat, könnte der Staat es als ein Fall von höherer Gewalt betrachten und im Rahmen der "chômage partiel" die Kosten tragen", so der Gewerkschaftler.

Wenn sich die Situation verschärfen sollte, fordert der OGBL, dass die Möglichkeit der "Chômage accidentel ou technique involontaire" in Betracht gezogen wird. Das würde für Unternehmen gelten, deren Betrieb aufgrund von vorbeugenden Maßnahmen ganz oder teilweise gestört wird. Auch in diesem Fall würde der Staat die Ausfälle der Unternehmen kompensieren. In der Zwischenzeit fordert der OGBL den Arbeitsminister auf, ein Rundschreiben an die Arbeitgeber zu richten, indem er sie an ihre Verpflichtungen in Bezug mit dem Schutz der Gesundheit ihrer Mitarbeiter erinnert.

Aktuell laufen Gespräche zwischen Arbeits-, Wirtschafts- und Gesundheitsministerium darüber, wie man der Situation umgegangen werden soll. "So ein Fall ist im Arbeitsrecht nicht vorgesehen. Die Gesetzliche Lage ist daher nicht ganz klar", heißt es aus dem Arbeitsministerium.