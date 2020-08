Corona: Vereine am Straucheln

Vereinigungen wie die „Passerell“ sind durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Viele wissen nicht, wie ihre Zukunft aussieht.

„Wenn sich die Lokalbevölkerung und die Asylbewerber treffen, kommt es zu einem Austausch, der am Ende jedem etwas bringt.“ Cassie Adelaide versinkt in dem großen Polstersessel inmitten eines spärlich eingerichteten Zimmers. Sie befindet sich im ersten Stockwerk der Lokalitäten der „Passerell“. Die junge Frau ist Mitgründerin der vor vier Jahren ins Leben gerufenen Vereinigung, deren Hauptaufgabe die Rechtsberatung von Asylbewerbern in Luxemburg ist.

Doch so entspannt die Situation zu dem Moment in den gemütlichen Sitzgelegenheiten auch scheint, ist sie nicht ...