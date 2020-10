In Corona-Zeiten von Alltag zu sprechen fällt schwer, doch müht man sich derzeit an Luxemburgs Schulen um einen möglichst normalen Unterrichtsablauf. So auch im beschaulichen Préizerdaul.

Lokales 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Corona: Unterricht mit Unwägbarkeiten

John LAMBERTY In Corona-Zeiten von Alltag zu sprechen fällt schwer, doch müht man sich derzeit an Luxemburgs Schulen um einen möglichst normalen Unterrichtsablauf. So auch im beschaulichen Préizerdaul.

Es ist eine Prüfung, die man als Schulgemeinschaft wohl nur gemeinsam bestehen kann, und für ein Zeugnis ist es noch zu früh. Und dennoch ist das Bemühen um einen möglichst normalen, geregelten und vor allem sicheren Unterrichtsalltag in Pandemiezeiten gut anderthalb Monate nach der Rentrée allerorten im Lande unverkennbar. So auch im Préizerdaul, wo man – trotz aller Umstände und Unwägbarkeiten – bislang offenbar ganz gut durch die stürmische See zu segeln weiß ...