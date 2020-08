An der deutsch-luxemburgischen Grenze öffnet am Donnerstagmorgen eine Corona-Teststation auf dem Parkplatz Markusberg an der A64.

Lokales 3 3 Min.

Corona-Teststation an Grenze zu Luxemburg öffnet am Donnerstag

An der deutsch-luxemburgischen Grenze öffnet am Donnerstagmorgen eine Corona-Teststation auf dem Parkplatz Markusberg an der A64.

(dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz richtet für Einreisende vier Corona-Teststationen ein. In Bitburg nahe der belgischen Grenze an der Autobahn 60 können sich Reisende bereits seit Mittwoch 8.00 Uhr testen lassen. An den drei anderen Stationen solle es am Donnerstagmorgen losgehen, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz an.



Eine Station wird am Parkplatz Markusberg an der Autobahn 64 von Luxemburg nach Trier eingerichtet, eine am Flughafen Hahn und eine in Landau in direkter Nähe zur Autobahn 65 für Urlauber, die aus Frankreich nach Deutschland zurückkehren. Die Tests sind kostenlos und werden nur für Menschen angeboten, die von einer Auslandsreise zurückkommen, wie Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) betonte.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Bitburg ist die erste von vier Teststationen in Rheinland-Pfalz, in denen sich Einreisende testen lassen können. Foto: Harald Tittel/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Bitburg ist die erste von vier Teststationen in Rheinland-Pfalz, in denen sich Einreisende testen lassen können. Foto: Harald Tittel/dpa Bitburg: Ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nehmen die Daten der Personen auf, die auf das Corona-Virus getestet werden. Foto: Harald Tittel/dpa Drei weitere Teststationen, eine davon an der A64 in unmittelbarer Nähe zur luxemburgischen Grenze, gehen am Donnerstag in Betrieb. Foto: Harald Tittel/dpa

Für Einreisende aus Risikogebieten ist der Test Pflicht, sie müssen sich dann bis zum Ergebnis in Quarantäne begeben. Von den deutschen Nachbarländern hat das Robert-Koch-Institut bisher aber nur Luxemburg als Risikogebiet eingestuft. Die bisherigen Ausnahmen im sogenannten kleinen Grenzverkehr zu Luxemburg bleiben aber bestehen: Wer sich kürzer als 72 Stunden in dem Großherzogtum aufgehalten hat, muss sich weder testen lassen noch in Quarantäne, wie Dreyer sagte. Damit sind insbesondere Pendler ausgenommen. Für alle, die sich länger als 72 Stunden in Luxemburg ausgehalten haben, gilt eine Testpflicht.

Keine Corona-Pflichttests für deutsche Grenzpendler Corona-Tests für Urlauber sollen einen weiteren Anstieg der Infektionen vermeiden. Die Umsetzung birgt aber allerlei Tücken. Die Ärztekammer befürchtet sogar, dass eine zweite Welle angekurbelt werden könnte.

Menschen, die aus Nicht-Risikoländern einreisen, können sich an den vier Stationen freiwillig testen lassen. Wilhelm appellierte an die anderen Rheinland-Pfälzer, sich an den Stationen „nicht einfach mal testen zu lassen“. Die neuen Einrichtungen seien lediglich eine Ergänzung zu den bestehenden Angeboten und sollten insbesondere die niedergelassenen Ärzte in der Urlaubswelle entlasten, die in etwa vier Wochen zu Ende gehe. Im Zweifel müsse der Auslandsaufenthalt etwa mit Boardingpässen oder Hotelquittungen belegt werden.

Die Teststationen haben von 8 bis 22 Uhr geöffnet, am Flughafen können die Öffnungszeiten entsprechend dem Flugplan abweichen. Bis zu 1000 Tests pro Tag seien an den vier Stationen möglich, sagte Wilhelm. Mit Kapazitätsengpässen sei nicht zu rechnen. Betreiber ist das Deutschen Rote Kreuz (DRK). Die Bundeswehr unterstützte die Sanitäter mit 48 Soldaten, davon die Hälfte Sanitäter, sagte Wilhelm.

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa

„Wir haben höhere Infektionszahlen in ganz Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz, und ein kleiner Teil davon ist auf Menschen zurückzuführen, die aus dem Urlaub kommen“, sagte Dreyer. Daher sei das Angebot zusätzlich zu den bestehenden Test-Ambulanzen eingerichtet worden. Nach einer langen Phase ohne größere Steigerung der Infektionen hätten diese am Dienstag wieder deutlich zugenommen - um 59 innerhalb eines Tages. Diese sei allerdings auf zwei lokale Ausbrüche zurückzuführen, die gut in den Griff zu bekommen seien, sagte Wilhelm. So etwas könne dennoch ein Indiz dafür sein, dass die Infektionszahlen möglicherweise wieder nach oben gingen. „Noch gibt es aber keinen Anlass zur Beunruhigung.“

Eine Anmeldung bei den Teststationen sei nicht erforderlich, Wartezeiten aber möglich, sagte der DRK-Landesvorsitzende Uwe Gaspar. Mit den Ergebnissen sei in ein bis zwei Tagen zu rechnen. Jeder Getestete erhalte ein Ergebnis, sagte die Sprecherin des Sozialministeriums, Stefanie Schneider. Neben den vier Teststationen des Landes würden auch andere aufgebaut, etwa in Bad Kreuznach, sagte Wilhelm. Zudem könne sich jeder auch an die Ärzteschaft wenden.

Corona-Testzentrum entsteht am Flughafen Saarbrücken

Auch das Saarland weitet die Corona-Testkapazitäten aus. Anfang kommender Woche soll am Flughafen Saarbrücken ein neues Testzentrum eingerichtet werden. Das kündigte Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch in Saarbrücken an. „Es ist wichtig, dass die Urlauber zeitnah ein Ergebnis bekommen“, betonte sie. Die kostenlosen Tests sind für Rückkehrer, die aus Nicht-Risikogebieten kommen, freiwillig. Die Test-Teams sind jeweils zu Landezeiten von Flugzeugen vor Ort.

Deutschland: Testpflicht bei Einreise aus Risikogebieten Für Touristen und andere Reisende, die aus bestimmten Regionen mit erhöhten Infektionsgefahren nach Deutschland kommen, soll es bald verpflichtende Corona-Tests geben.

Bei den Urlaubsrückkehrern, für die das kostenlose Angebot seit Montag ebenfalls am Messegelände in Saarbrücken gelte, sei das Interesse groß. „Mit einem solchen Ansturm hatte ich nicht gerechnet“, gab die Ministerin zu. Bislang seien knapp 700 Proben genommen und die Hälfte davon ausgewertet worden. Darunter sei bislang ein positiver Fall aus dem Kosovo gewesen. Um lange Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, wurde ein Terminbuchungssystem eingerichtet.

Ein Terminal des Flughafens Saarbrücken. Foto: picture alliance / dpa

Am Flughafen soll es mit dem Testzentrum am kommenden Montag oder Dienstag losgehen. Die Untersuchungen sind für Reiserückkehrer, die aus Nicht-Risikogebieten kommen, freiwillig. „Wir haben in Anführungszeichen das Glück, dass dort noch keine Maschinen aus Risikogebieten landen“, sagte Bachmann. Urlauber erhielten beim Einsteigen in die Maschinen entsprechende Formulare, um sich für einen Abstrich bei der Rückkehr anzumelden. Sie halte es für falsch, dass die Untersuchungen kostenlos für die Reisenden seien. „Wer in Urlaub fährt, muss auch das Geld haben, um eigene Tests zu zahlen.“