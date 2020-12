Bei der Ankunft in Luxemburg können alle Flugpassagiere ab dem 2. Januar neben einem PCR-Test auf das Corona-Virus auch einen Schnelltest erhalten.

Corona-Tests für alle Reisenden am Flughafen Luxemburg

(SH) - Von diesem Samstag an werden am Flughafen in Findel Antigen-Schnelltests für alle ankommenden Passagiere angeboten. Wie bisher erhalten die Passagiere an der Gepäckausgabe einen Gutschein für einen Covid-19-Test. Sie können diesen einen PCR-Test nutzen oder aber für einen Schnelltest. Das teilt die Regierung in einem Kommuniqué mit.

Wer sich für diese Variante entscheidet, kann sich noch an der Flughafen-Schnellteststation testen lassen und bekommt das Resultat innerhalb von drei Stunden per SMS zugestellt. Der Test ist freiwillig und kostenlos. Die Öffnungszeiten der Teststationen am Flughafen richten sich nach dem Flugplan.



Mehr Informationen unter lux-airport.lu

