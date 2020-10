Wer dieser Tage in Marnach für einen Corona-Abstrich ansteht, der muss ganz schön Geduld mitbringen - und günstigstenfalls auch wärmende Gedanken.

Corona-Test: Ärger über lange Wartezeiten in Marnach

John LAMBERTY

Wer dieser Tage in Marnach für einen Corona-Test ansteht, der muss ganz schön Geduld mitbringen - und günstigstenfalls auch wärmende Gedanken. Aufgrund des hohen Andrangs bilden sich nämlich seit einigen Tagen schon allmorgendlich lange Schlangen vor dem Laboratorium im dortigen Centre médical, das neben den Corona-Abstrichen auch Blut- und Urinproben entnimmt.

Einer verärgerten Facebook-Userin zufolge musste man am Dienstagmorgen bisweilen zwei Stunden und länger auf Einlass warten. Zumal derzeit ja auch nur eine begrenzte Zahl an Kunden miteinander in den Innenräumen warten darf. Der Post in den sozialen Medien sorgt seither denn auch für mächtig Gesprächsstoff.

Gerade bei nasskaltem Herbstwetter dürfte das Anstehen besonders unangenehm werden. Wer da keine Virusinfektion hat, hat mindestens Aussicht auf eine Erkältung. Ähnliche Situationen wurden zuletzt offenbar auch schon an anderen Orten im Lande gesichtet, so etwa vor dem Standort der Laboratoires réunies in Grevenmacher.

Seitens der Laboratoires réunies und der Pressestelle des Gesundheitsministeriums war kurzfristig noch keine Reaktion zu erhalten.

In der Filiale in Marnach werden - neben Kunden für Blut- oder Urinproben - all jene Kunden getestet, die etwa auf ärztliche Weisung oder freiwillig einen Corona-Abstrich durchführen lassen. Ein Large-Scale-Testzenter befindet sich derweil im Park Hosingen.

