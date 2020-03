Die Spielplätze in der Südgemeinde sind geschlossen worden - der Wochenmarkt findet weiterhin statt.

Corona: Stadt Esch sagt Ouschterkiermes ab

Im Kampf gegen die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus wird das öffentliche Leben in der 36 000-Einwohner-Gemeinde Esch in den kommenden Wochen eingeschränkt. Zum Schutz der Bürger wird unter anderem die traditionelle Ouschterkiermes während der Osterferien abgesagt. Der Schulhof der Brill-Schule ist bereits geschlossen worden, dies wegen eines zu großen Menschenauflaufs. Das Bürger- und Standesamt können nur noch nach Terminvereinbarung besucht werden.

„Auch der restliche Betrieb der Stadtverwaltung läuft auf Sparflamme, die Dienstleistungen für die Bürger bleiben aber weiterhin garantiert. Der Großteil der Gemeindeangestellten wurde mit Laptops ausgestattet und arbeitet von zu Hause aus. Das lokale Sozialamt gewährleistet unterdessen einen Empfang“, erklärt der Escher Bürgermeister Georges Mischo.

Warnschilder und Informationsblätter

Die Spielplätze in Esch sind am Dienstagmorgen geschlossen worden. „Leider mussten wir in den vergangenen Tagen feststellen, dass immer noch sehr viele Familien und Jugendliche sich dort gemeinsam versammelt haben. Wir fordern jeden dazu auf, dies allgemein zu unterlassen und Abstand zueinander zu halten“, so das Gemeindeoberhaupt.

Des Weiteren werden zurzeit Flugblätter in unterschiedlichen Sprachen erstellt, um die Escher Bürger noch gezielter mit den Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus vertraut zu machen. In einer ersten Phase sollen sie verstärkt auf dem Brill-Platz verteilt werden.

Wochenmarkt und „Repas sur Roues“ bleiben garantiert

Der Markt auf dem Escher Rathausplatz findet weiterhin wie gewohnt Dienstag- und Freitagvormittag statt. „Die Menschen müssen weiterhin mit Nahrungsmitteln versorgt werden können“, erklärt der Escher Bürgermeister.

Auch die Müllabfuhr und die Dienstleistung „Repas sur Roues“ bleiben weiterhin garantiert. „Um die Wasser- und Stromversorgung müssen sich die Stadtbewohner ebenfalls keine Sorgen machen“, hebt Mischo hervor. Beerdigungen und Hochzeiten finden weiterhin statt in der Südgemeinde. Allerdings dürfen nur fünf bis sechs Leute den Veranstaltungen beiwohnen.

Im Übrigen seien die Mitarbeiter sämtlicher Dienststellen der Stadtverwaltung so aufgestellt worden, das zu jedem Zeitpunkt eine Mannschaft einsatzbereit ist. Sämtliche dieser Vorkehrungen sind vorgestern im Zuge einer sechsstündigen Sitzung getroffen worden, an der sowohl der Schöffenrat als auch die Verantwortlichen sämtlicher Gemeindedienststellen teilgenommen haben.

„Auch sind diesbezüglich Gespräche mit den Fraktionssprechern aller übrigen Parteien geführt worden“, unterstreicht der Escher Bürgermeister. Auch betont er, dass falls es zu einem sogenannten Corona-Lockdown hierzulande kommen sollte, es den nationalen Anordnungen zu folgen gelte. Die getroffenen Maßnahmen seitens der Stadt Esch würden diesbezüglich umgehend angepasst werden.

