Wie die Polizei mitteilt, wurden im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen am Dienstag mehrere Kontrollen durchgeführt.

Corona-Schutzmaßnahmen: Polizei führt Kontrollen durch

In den vergangenen Tagen hat die Regierung mehrere Maßnahmen beschlossen, die die Verbreitung des Corona-Virus bremsen sollen – darunter auch Einschränkungen für die Bevölkerung und die Ausübung von kommerziellen Aktivitäten.

Regierung ruft Notstand aus Im Rahmen der Parlamentsdebatte hat Premierminister Xavier Bettel am Dienstag bekannt gegeben, dass die Regierung wegen der Corona-Krise den Notstand verhängen wird.

Wie die Polizei mitteilt, wurden in diesem Zusammenhang am Dienstag mehrere Kontrollen durchgeführt, um die Umsetzung zu überwachen. Die Anzahl der festgestellten Verstöße erwähnt das Schreiben nicht. Diese könnten aber unter Umständen juristische Folgen haben, so die Polizei.