Corona: Personalausfall in Krankenhäusern

Sowohl die Hôpitaux Robert Schumann in Kirchberg wie das CHL sind von Personalausfällen wegen Coronainfektionen betroffen.

Nachdem bereits in den vergangenen Tagen Krankenhausstationen in der Hauptstadt wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen werden mussten, spitzt sich die Lage in den Kliniken der Hauptstadt weiter zu.

Wie Dr. Claude Schummer, Direktor der Hôpitaux Robert Schumann gegenüber dem Radiosender RTL bestätigte, wurden bisher 14 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Weitere 22 befänden sich in Quarantäne. Der Krankenhausleiter spricht in diesem Zusammenhang von einem kritischen Punkt für den weiteren Krankenhausbetrieb.

Auch das hauptstädtische CHL hat mit Personalausfällen aufgrund von Corona-Infektionen zu kämpfen. So seien bisher 30 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, erklärt der Leiter des Spitals Dr. Romain Nati im RTL-Interview. Auch im Centre hospitalier de Luxembourg befänden sich noch einmal 60 weitere Mitarbeiter in Quarantäne.

