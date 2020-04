Corona-Nebeneffekt: Luftqualität so gut wie nie

Der Lockdown zieht eine deutlich messbare Verbesserung der Luftqualität nach sich. Insbesondere die Stickoxid-Werte gehen deutlich zurück.

Ein Blick auf die leeren Straßen genügt, um den Rückgang des Verkehrs seit dem Einsetzen der strikten Kontakt- und Bewegungsregeln am 16. März festzustellen. Die Konsequenzen stillgelegter Fabriken und ausgebremsten Straßenverkehrs für die Luftqualität sind denn auch wie bei einem riesigen Experiment deutlich messbar. Nicht zuletzt die Satellitenaufnahmen der ESA zeigten eine nie da gewesene Luftqualität, insbesondere über China und Norditalien.

Auch wenn sich der Effekt in Luxemburg zeigt, so verweist Pierre Dornseiffer, zuständig für die Auswertung der Luftqualitätswerte in der Umweltverwaltung, auf den kurzen Messzeitraum und den starken Einfluss von Wind und Wetter auf die Konzentration der Schadstoffe ...