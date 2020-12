Corona-Maßnahmen in Schulen: „Es ist nicht einfach"

Das Homeschooling für die Oberstufe soll die Ansteckungsgefahr in den Schulen verringern - steigert jedoch den Druck auf Personal und Schüler.

Seit vergangenem Donnerstag gelten in Luxemburg die verschärften Corona-Maßnahmen der Regierung. Unter anderem ist die Gastronomie geschlossen sowie die Zahl der erlaubten Gäste im privaten Bereich auf zwei Personen aus dem gleichen Haushalt beschränkt. Für die Sekundarschulen sind ebenfalls neue Regelungen in Kraft getreten. Dies bedeutet eine Mehrbelastung für Schüler, Eltern und Mitarbeiter.

So wurde wieder die Aufteilung der Schüler in A/B-Gruppen eingeführt: „Wie im neuen Gesetz vorgeschrieben, werden die Oberstufen, also die Cyclen 4, 3 und 2 abwechselnd im Homeschooling betreut“, erklärt Marcel Kramer, Direktor des Lycée Classique de Diekirch (LCD) ...