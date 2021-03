Corona: Luxemburg läuft die Zeit davon

Die Situation in einem Altenheim in Niederkorn hat auf dramatische Weise deutlich gemacht, dass das Großherzogtum sich beeilen muss.

Nur zu gut wird den meisten Menschen in Luxemburg in Erinnerung geblieben sein, was sie heute vor genau einem Jahr gemacht haben. Der 15. März 2020, ein Sonntag, markierte gewissermaßen das Ende einer Normalität, die einem bis dahin überhaupt nicht als solche bewusst war, und zugleich den Anfang einer Ausnahmesituation, die bis heute anhält. Doch statt Optimismus dominieren an diesem „Jahrestag“ zunehmende Corona-Müdigkeit und Frustration.

Denn nach diesem kompletten Krisenjahr sind die Menschen geschlaucht ...