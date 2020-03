Alleine laufen und sich trotzdem mit anderen messen: Das ermöglicht der Virtual Run des Luxembourg Times BusinessRun nun. Die Organisatoren wollen somit ein positives Zeichen setzen.

Corona: Luxembourg Times BusinessRun bietet virtuelles Rennen an

Sophie HERMES Alleine laufen und sich trotzdem mit anderen messen: Das ermöglicht der Virtual Run des Luxembourg Times BusinessRun nun. Die Organisatoren wollen somit ein positives Zeichen setzen.

Menschen sind derzeit gebeten, ihre direkten sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Bewegung in der Natur ist jedoch weiterhin erlaubt, vorausgesetzt, man ist alleine unterwegs oder hält ausreichend Abstand zu anderen Personen.



Die Veranstalter des Luxembourg Times BusinessRun wollen dennoch ein positives Zeichen setzen und über einen Virtual Run den Spaß am Laufen und das gemeinsame Erlebnis beibehalten. „Mit dem Virtual Run wird man, ohne Kontakt mit anderen Personen haben zu müssen, Teil einer großen Bewegung“, so die Organisatoren. Wer mitmachen will, kann sich bis Sonntag auf der Webseite des Luxembourg Times BusinessRun kostenlos anmelden. Bis Montag kann er eine 5,5 km lange Strecke – die Distanz, die auch während des Events zurückgelegt wird – laufen, im Wald, auf Feldwegen oder auch auf dem Laufband. Mit einer Lauf-App, einer Sportuhr oder einem Tracking-Module kann der Lauf festgehalten werden und dann per E-Mail eingereicht werden. „Mit der Virtual-Run-Woche möchten wir den Firmenläufern und -läuferinnen diesen harten Tagen den Spaß am Laufen wieder zurück bringen“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer von BusinessRun Luxembourg.

Alle Teilnehmer erhalten im Anschluss eine Urkunde, die sie sich herunterladen können.

Die Veranstalter teilen weiter mit, dass es derzeit unmöglich ist, eine endgültige Aussage zum Status des geplanten BusinessRun zu treffen. Zu gegebener Zeit wollen sie in enger Abstimmung mit den Behörden eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen. Der Luxembourg Times BusinessRun ist für den 17. September geplant.