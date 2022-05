Der rückläufige Trend des Infektionsgeschehens im Großherzogtum hält auch in der Woche vom 16. zum 22. Mai weiter an.

Wochenbericht der Santé

Corona-Lage in Luxemburg beruhigt sich weiter

Liz MIKOS Der rückläufige Trend des Infektionsgeschehens im Großherzogtum hält auch in der Woche vom 16. zum 22. Mai weiter an.

(lm) - Der Trend bestätigt sich weiter: Auch in der Woche vom 16. zum 22. Mai sind die Zahlen der Neuinfektionen rückläufig. 1.879 Personen haben sich im genannten Zeitraum mit dem Coronavirus angesteckt. In der Vorwoche waren es 2.704. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich auch weniger Menschen auf den Erreger haben testen lassen: 9.178 gegenüber 9.721 PCR-Tests wurden durchgeführt.

Maskenpflicht im öffentlichen Transport fällt Die Maskenpflicht im öffentlichen Transport wird in Luxemburg abgeschafft. Der Gesetzentwurf wurde am Montag in der Chamber eingebracht.

Wie aus dem Wochenbericht des Gesundheitsministeriums weiter hervorgeht, sank die Reproduktionszahl von 0,8 auf 0,62. Die Positivitätsrate liegt mit 20,47 Prozent auch deutlich unter dem Wert der Vorwoche. Vom 9. bis zum 15. Mai wurde sie noch mit 27,82 Prozent angegeben. Außerdem mussten sich weniger Menschen in Isolation begeben: 6.527 gegenüber 7.654. Und auch in der Zahl der aktiven Infektionen spiegelt sich der positive Trend wider. Während in der Vorwoche 6.244 aktive Infektionen gezählt wurden, sind es inzwischen noch 4.846.





„Wir wollen wieder zur Normalität zurück“ Die Lage in den Krankenhäusern ist stabil. Santé-Direktor Dr. Jean-Claude Schmit rechnet damit, dass es zu weiteren Lockerungen kommen wird.

Besonders beruhigend: Auch die Lage in den Krankenhäusern des Landes ist weiterhin stabil. Die Zahl der Covid-Patienten, die stationär behandelt werden, bleibt unverändert bei 14. Allerdings wurden im Zeitraum vom 16. bis zum 22. Mai zwei Personen intensivmedizinisch versorgt, während es in der Vorwoche nur eine Person war. Erneut starben drei Menschen an den Folgen des Virus.

In puncto Impfung ist zu beobachten, dass nach einem rückläufigen Trend erneut mehr Dosen verabreicht wurden. In der Woche vom 9. bis 15. Mai waren es 2.475, in Folgewoche 2.704. Dabei dominierte die zweite Booster-Impfung, insgesamt 1.781 Menschen wurden zum vierten Mal geimpft. 83 Personen erhielten indes ihre erste Dosis, 106 bekamen die zweite Impfung, 576 Menschen wurden geboostert und zwei Menschen wurden sogar zum fünften Mal geimpft.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.