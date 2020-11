Der "Marathon" gegen das Corona-Virus verlangt den Mitarbeitern im Gesundheitswesen alles ab. Ein Besuch auf der Intensivstation des CHL.

Corona-Lage in Kliniken: "Stoßen an Überlastungsgrenze"

Vergangenen Freitag meinte Premierminister Xavier Bettel in einem Tweet, dass der Kampf gegen das Corona-Virus „kein Sprint, sondern ein Marathon“ sei. Der Vergleich passt auch für die Mitarbeiter in den Kliniken des Landes. Ärzte, Pfleger und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen stoßen seit Mitte März immer wieder an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.

Acht Monate nach dem ersten registrierten Covid-Todesfall im Großherzogtum – mittlerweile sind bereits 248 Personen an oder mit dem Virus gestorben – hat ein LW-Team vor Ort mit Mitarbeitern der Intensivstation am Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) gesprochen. Es ist eine Mischung aus Frust und Optimismus, die die Reporter vor Ort zu hören bekommen.

Entspannung nicht in Sicht

Zur aktuellen Lage auf der Station befragt, geben die Mitarbeiter der Unité 33 des Krankenhauses an der Route d'Arlon alle die gleiche Antwort: Die Situation sei nicht nur aufgrund der hohen Anzahl an Covid-Patienten auf der Intensivstation „schwierig“, sondern auch, weil eine Entspannung der Lage kurz- und mittelfristig nicht in Sicht ist.

Selbst wenn die Zahl der täglichen Neuinfektionen zurückgehen würde, werden die Folgen des jüngsten Corona-Ausbruchs in der Abteilung noch für einige Zeit spürbar sein. Intensivpatienten müssen meistens mehrere Wochen lang versorgt werden.

Manche Mitarbeiter im Gesundheitswesen fühlen sich teilweise als „Angstmacher“ gebrandmarkt. Das Image der Corona-Helden verblasse allmählich.



Seit einigen Wochen zeichnet sich ab, dass die zweite Corona-Welle mit wuchtiger zuschlägt als die erste im April. Die Zahl der neuen Corona-Fälle kratzt mittlerweile fast schon an der Tausender-Grenze. Und auch bei den Hospitalisierungen gab es seit Mitte Oktober einen starken Anstieg zu verzeichnen. Die Regierung hat daher neue Corona-Maßnahmen vorbereitet, die ab nächster Woche greifen sollen.

Mittlerweile gilt an den Kliniken die höchste Alarmstufe 4. Das bedeutet, dass die Zahl der Betten für schwer kranke Fälle erhöht wird. Zudem werden nicht absolut notwendige medizinische Behandlungen und Eingriffe zurückgefahren, um Kapazitäten für Covid-Patienten freizumachen.



Für Dr. Pit Braquet, Spezialist für Infektionskrankheiten am CHL, „werden die nächsten Tage entscheidend dafür sein, in welche Richtung es geht“. Doch der Arzt sieht einen Hoffnungsschimmer: Jeden Tag erfahre man mehr über den Erreger, dessen Übertragungswege und die Behandlung einer schweren Infektion. „Es gibt aber noch kein Wundermittel.“ Eine entscheidende Frage der Corona-Epidemie wird es sein, wann ein Impfstoff gegen das Virus auf den Markt kommt.

Videos: Sibila Lind und Christophe Olinger.

Übersetzung: Jörg Tschürtz.

